Kpss Sınavında Kaç Soru Vardır? Kpss Puanı Kaç Yıl Geçerli Olur?

Kamu personeli seçme sınavı hem önlisans hem de lisans olarak yapılmaktadır. Buna bağlı olarak ise sınav farklılık göstermekte ve sorular ile tür değişkenlik yaratmaktadır. Her sene milyonlarca insanın girdiği KPSS sınavı, memur olabilmek için pek çok genç adına en önemli umut kapısıdır.



KPSS Sınavında Kaç Soru Vardır?



KPSS sınavı için lisans ve önlisans açısından farklı soru sayısı bulunmaktadır. Bu doğrultuda lisans sınavı adına 60 tane genel yetenek ve 60 tane ise genel kültür sorusu bulunmaktadır. Bu test içerisinde 30 tane Türkçe, 30 tane matematik, 25 Tarih, 18 coğrafya ve 9 tane Vatandaşlık sorusu ile 6 tane güncel bilgiler soruları bulunmaktadır.



Soru sayısı açısından ön lisansta de aynı şekilde 120 tane soru bulunmaktadır. Bunların 60 tanesi genel yetenek ve 60 tanesi ise genel kültür sorularıdır. Fakat içerik bakımından lisans soruları ile değişkenlik gösterir ve biraz daha kolay sorulardır.



KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli Olur?



Önlisans ile lisans KPSS sınavı için 2 yıllık geçerlilik süresi bulunmaktadır. Öğrenciler girdikleri yıl itibariyle 2 yıl boyunca elde ettikleri puanı kullanmaya hak kazanırlar. Örneğin lisans için 2020 yılında sınava giren öğrenciler 2022 sınavı açıklanana kadar bu puanı kullanma hakkını değerlendirebilir. Bilindiği üzere lisans sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. Ancak önlisans sınav ise her sene gerçekleşir. Ortak şekilde ise her iki KPSS sınavı adına 2 yıl boyunca elde edilen puanı kullanma hakkı sunulmuş durumda.