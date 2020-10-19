KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? Lisans, ÖABT sonuç tarihi! KPSS önlisans - ortaöğretim sınav tarihi...

KPSS 2020 oturumları toplam 7 sınavdan oluşuyor. KPSS lisans oturumları, Alan bilgisi oturumları, Öğretmenlik Alan Bilgisi, Önlisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi olarak tamamlanacak. KPSS Lisans ve ÖABT oturumları uygulandıktan sonra adaylarda sonuç heyecanı yaşanmaya başladı. Peki KPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans, ortaöğretim, DHBT sınavları ne zaman uygulanacak? İşte KPSs 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans oturumları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan KPSS'nin sonuç tarihleri takvimde yayımlandı. Paylaşılan tarihler dışında her hangi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. ÖSYM beklenen tarihlerin dışında son dakika sonuç duyurusu yayımlarsa haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN UYGULANACAK?

21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan KPSS Önlisans başvuruları sonrasında sınav 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN UYGULANACAK?

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, SINAV HANGİ TARİHTE?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde alınacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.