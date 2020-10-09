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09.10.2020 - 09:35 |

KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sabırsız bekleyiş devam ediyor. ÖSYM KPSS sonuçlarının tarihini paylaşmıştı ama bu tarihi unutanlar şimdi yoğun şekilde KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu yöneltiyor.

KPSS erken açıklanır mı? 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans sınavları tamamlandı merakla sonuçlar bekleniyor. Adaylar, puan hesaplamasını az çok yapsalar da net sonuçların ilan edilmesini deyim yerindeyse dört gözle bekliyor. Dillerden düşmeyen soru ise 'KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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