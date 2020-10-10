10.10.2020 - 12:38 |
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM takviminde KPSS sonuç tarihleri: Lisans, önlisans, ÖABT, DHBT, ortaöğretim...
KPSS sınavlarına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS sonuçları tarihi yerini aldı. KPSS Lisans, önlisans, ÖABT, ortaöğretim ve DHBT sınavlarının sonuç tarihleri belirlendi. İşte KPSS sonuçları 2020...
KPSS 2020 oturumlarına katılım sağlayan veya katılım sağlayacak olan adaylar, sınav başarı puanı için meraklanıyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekim ayına girmemizle birlikte büyük sabırsızlığın yaşandığı KPSS sınavının sonuç tarihleri haberimizde...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Önlisans sonuçları 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Kasım 2020
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021'de açıklanacak.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı