KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM takviminde KPSS sonuç tarihleri: Lisans, önlisans, ÖABT, DHBT, ortaöğretim...

KPSS 2020 oturumlarına katılım sağlayan veya katılım sağlayacak olan adaylar, sınav başarı puanı için meraklanıyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekim ayına girmemizle birlikte büyük sabırsızlığın yaşandığı KPSS sınavının sonuç tarihleri haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Önlisans sonuçları 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Kasım 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021'de açıklanacak.