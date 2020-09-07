KPSS soruları açıklandı mı 2020? KPSS lisans sonuçları, genel kültür-yetenek soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

KPSS soruları ile cevapları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı dün yapıldı. KPSS lisans sınavının dünkü gerçekleştirilen oturumları sınavı sonrasında ise sorular, cevaplar ve sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu. Peki 2020 KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020 soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlandığı zaman ise detaylar haberde yer alacak.