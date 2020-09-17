KPSS soruları ve cevapları 2020! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. 14 Eylül tarihinde ise KPSS temel soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar yayımlanan sorular ile birlikte sınavları hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar.Peki 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI

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KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ALAN BİLGİSİ TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI-CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS lisans temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı dün yayımlandı. İşte 2020 KPSS lisans soruları ve cevapları...