Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı verdi. Tercihler ÖSYM tarafından alınmaya başladı ve 7 Aralık'ta son buluyor. İşlemlerini tamamlayan adaylar KPSS tercih (Sağlık Bakanlığı atama) sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Saplık Bakanlığı atama sonuçları için ÖSYM'den net tarih geçilmiş değil. Bir önceki atama sonuçları 19. günde açıklanmıştı. Şimdi gözler 26 Aralık tarihinde...

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 07 Aralık 2020 tarihlerine kadar yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu