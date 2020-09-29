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29.09.2020 - 10:44 |

KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS - Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası

KPSS tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı kadrolarına KPSS tercihinde bulunan adaylar arayışa koyuldu. İşte KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları giriş ekranı...

KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS - Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası

10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Peki KPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden son dakika duyurusu yapıldı. KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı belirtildi ve giriş ekranı açıldı. Adaylar, T.C kimlik numarası veya YU numarası ve şifreleriyle KPSS tercih sonucunu öğrenebilir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadrolara Sağlık Bakanlığınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

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