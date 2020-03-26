Kredi kartı borçları (ödemeleri) ertelendi mi?

Corona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkeler önelmlerini almaya devam ediyor ve tedbirler günbegün artırılıyor. Önlemlere kayıtsız kalmayan bankalar ise destek paketlerini araştırıyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi ödemeleriyle ilgili, "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." dedi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı ve kredi ödemelerini ertelediğini bildirdi. Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.

HANGİ BANKALARDA KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ?

Vakıfbank: VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Halkbank: Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de de devam ederken Halkbank, kamu bankası misyonuyla başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürüyor. Banka bugün ülkemizdeki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan “Finansal İstikrar Kalkanı” kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

İş Bankası: Türkiye İş Bankası, ülkemizde de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

Ziraat Katılım Bankası: Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

QNB Finansbank: QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Vakıf Katılım: Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek veriyor.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) tavsiye kararları doğrultusunda Vakıf Katılım, toplum olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek amacıyla, katılım finans sistemi prensipleri dahilinde 5 maddelik destek paketini devreye aldı.

Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanacak. İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

Denizbank: DenizBank, Koronavirüs salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

ŞekerBank: Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

TEB: Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

Albaraka: Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

Alternatif Bank: Tüzel ve bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleyecek. 30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.