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05.02.2020 - 12:49 | | DHA

Kreşte öğretmen dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı

Düzce'deki özel kreşte görevli Yeliz Keskinli, yere oturttuğu E.T. (2) adlı erkek çocuğuna defalarca tokat attı. Bu sırada güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen baba Selçuk T., içeri girip, oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Gözaltına alınan Keskinli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kreşte öğretmen dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı

Olay, önceki gün, Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte meydana geldi. Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü. Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin haber vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de ağlayarak, Keskinli'ye tepkisini dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, Yeliz Keskinli hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yeliz Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği, özel kreşte 2 yaşındaki E.T.'ye şiddet uygulayan Yeliz Keskinli'nin çalışma izninin iptali için çalışma başlatıldığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Özel bir kreşte meydana gelen, küçük çocuğun darbedilmesi haberleri ile ilgili olarak ilimizde faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde, 4 Şubat tarihinde meydana gelen, oryantasyon sürecinde, kreşte eğitim gören küçük çocuğun grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darbedilmesi hadisesi sonrasında, olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."

Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.
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