Kreşte öğretmen dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı

Olay, önceki gün, Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte meydana geldi. Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü. Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin haber vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de ağlayarak, Keskinli'ye tepkisini dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, Yeliz Keskinli hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yeliz Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği, özel kreşte 2 yaşındaki E.T.'ye şiddet uygulayan Yeliz Keskinli'nin çalışma izninin iptali için çalışma başlatıldığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Özel bir kreşte meydana gelen, küçük çocuğun darbedilmesi haberleri ile ilgili olarak ilimizde faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde, 4 Şubat tarihinde meydana gelen, oryantasyon sürecinde, kreşte eğitim gören küçük çocuğun grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darbedilmesi hadisesi sonrasında, olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."