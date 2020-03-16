Küba protokolü için gönüllü elçi oldu

Eksi 29 derece hava, kâr ve tipi etkisiyle eksi 36’ya düşünce askerlerin güvenliğini sağlamak için dolaşan Yarbay Feza Güllü’nün ayakları dondu. 5 gün bilinci kapalı makineye bağlı yaşayan Güllü, 90 günü yoğun bakımda geçen bir yıllık tedavisinin ardından görevine döndü. Üzerindeki üniformayı taşımanın gururuyla acısına katlanan Feza Güllü, ayaklarındaki morarma ve his kaybına da aldırış etmeden 12 yıl daha çalışarak 2015’de albay rütbesiyle emekli oldu.

Emekli albay Feza Güllü, İstanbul’da Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında.

Bir bacağı kurtuldu

Ayakları iyileşmeyen hatta morarmalar artan Güllü, farklı tedavi yöntemleri denemeye karar verdi. 2017’den itibaren emekli tazminatıyla Rusya, İsrail ve Küba’ya giden Güllü, Kübalı doktorların müdahaleleri sonucu iki ayağını da ampütasyondan (kesilmekten) kurtardı. 2019’da 8 ay Küba’da tedavi gören emekli Albay Feza Güllü’nün sağ bacağı kurtarılırken, sol bacağındaki sorunlar giderilemedi.

Türkiye’ye dönüşünde Sağlık Bakanlığı’na başvurarak tıp alanında farklı ve gelişmiş yöntemlere sahip Küba ile Karşılıklı Sağlık Protokolü ve Denklik Anlaşması yapılmasını öneren Güllü, bu konuda ‘gönüllü elçi’ olarak TBMM ve CİMER’e başvurdu. Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İkili İlişkiler Dairesi Başkanı Arif Çetin de Küba’da edindiği tecrübe nedeniyle Güllü’ye sağlık protokolleri ve yurt dışı sağlık anlaşmaları konusunda gönüllü elçi olmasını teklif etti.