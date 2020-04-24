Kübra İsminin Anlamı Nedir? Kübra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yeni doğan kız bebekleri için anne, baba ve aile büyükleri bebek doğmadan önce isim konusunda fikir alışverişine başlarlar. Büyük bir heyecan uyandıran bu tatlı telaş, ismin seçimi ile son bulur. En güzel ve anlamlı kimi zamanda eski isimleri seçen büyükler için liste başlarında gelen isimlerden biri de çeşitli anlamları ile Kübra ismi.

Kübra Ne Demek?

Kübra ismi, öncelikle belirtmek gerekir ki Türk Dil Kurumu sözlüğünde açıkça belirtilmeyen isimler arasında yer almaktadır. Kübra isminin bilinen en belirgin anlamı; “en büyük, büyük olan, daha büyük (Ekber’in müennesi) şeklinde ifade edilmektedir.

Kübra İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kübra ismi, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlerden biridir. Kübra isminin kökeni ise Arapçadır. Hz. Muhammed'in (S.A.V) ilk eşinin ismi de Haticetü’l Kübra olduğundan dinen manevi değeri yüksek isimlerdendir.

Kübra İsminin Özellikleri

Kübra isminin sahibine kazandırdığı düşünülen özellikler; başarılı bir kişilik, çevresinde tanınan saygın bir insan, işlerde acele etmeyen ve yavaş hareket eden bir yapı, umudunu kaybetmeyen, önsezileri güçlü kişilik, mantıklı düşünme yetisi, kararsızlığı yaşamının bir parçası halinde getiren mizaç şeklinde sıralanmaktadır.