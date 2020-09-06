MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçükçekmece'de dernekte kumar oynayan 27 kişiye ceza kesildi
ABONE OL
06.09.2020 - 12:17 | | AA

Küçükçekmece'de dernekte kumar oynayan 27 kişiye ceza kesildi

Küçükçekmece'de bir dernekte kumar oynadığı iddiasıyla 27 kişiye toplam 118 bin 935 lira ceza uygulandı.

Küçükçekmece'de dernekte kumar oynayan 27 kişiye ceza kesildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 5 Eylül'de Küçükçekmece'de bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, Gültepe Mahallesi Özcan Demirci Caddesi üzerindeki adrese baskın düzenledi. Adreste kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye Kabahatler Kanunundan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 118 bin 935 lira ceza uygulandı.

İş yerinde 5 kişinin de sigortasız çalıştırıldığı ve tütün mamullerinin tüketildiği belirlendi.

Kumar oyununda kullanılan 1750 adet para yerine geçen oyun pulu ile 250 deste iskambil kağıdına el kondu.

Kumar oynanması için yer temini eden 1 kişi ile kumar oynatan 1 kurpiyer gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Rus yapımı roket askerin omzunda patladıRusya’da düzenlenen Uluslararası Ordu Yarışları’nda bir asker Rus yapımı uçaksavarı ateşlediği anda roket askerin omzunda patladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği!

    KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği!

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Denizli'de tarihi sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

    Denizli'de tarihi sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

    Sıradaki Haber