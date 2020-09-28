Kuduz hayvanların yüzde 90’ı evcil

Bugün Dünya Kuduz Günü. Her yıl kuduzun sınır tanımayan bir hastalık olduğuna dikkat çekmek için güne özel ana tema belirleniyor. Bu yıl da Dünya Kuduz Günü’nün ana teması “Kuduza son ver: İş birliği yap, aşılat” oldu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kuduz hastalığı dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da güne özel açıklamasında kuduzun hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz), viral öldürücü bir hastalık olduğunu belirtti. Eroğlu, kuduzun, tilki, kurt, çakal gibi yabani memeliler ve köpek, kedi, inek, koyun, keçi gibi evcil hayvanlardan insana ısırık, salya ve tırmalama gibi yollarla bulaşabildiği uyarısında bulundu. Ali Eroğlu, Türkiye’de son 20 yıl değerlendirildiğinde kuduz hayvanların yüzde 90.17’sinin evcil olduğunu ve ilk sırayı yüzde 43.62 ile köpeklerin aldığını bildirdi. Eroğlu, ölümcül hastalığı önlemek, hayvan ve halk sağlığını korumak amacıyla toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

‘Aşılayın’

Sahipli hayvanlara her yıl kuduz aşısı yapılması gerektiğini belirten Ali Eroğlu, şu önerilerde bulundu: “Sahipsiz hayvanların yerel yönetimlerce toplanılarak kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, hastalığın tespit edildiği bölgelerde yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarının ara verilmeden uygulanması yani evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının eş zamanlı aşılanmasını birleştiren bir yaklaşım uygulanmalı.”