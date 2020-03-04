Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3. kattan düştü

Olay, saat 00.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 1264 Sokak üzerinde iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gitti. Adreste tombala oynayan 100'e yakın kişi, polisin geldiğini duyunca yan binaya geçiş için pencereden çıkmaya çalıştı. Bu sırada pencereden çıkan Recep A., dengesini kaybederek, 3'üncü kattan önce zemin kattaki kafenin tentesine buradan da beton zemine düştü. Yardım için bağıran Recep A.'yı duyan polis ekipleri, binanın diğer girişinin bulunduğu tarafa doğru gitti. Yerde kanlar içinde yatan Recep A.'yı gören ekipler, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada Recep A.'ya ulaşmak için kafenin kapısında bulunan asma kilit, çekiçle kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Recep A.'nın götürülmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adreste bulunan 100'e yakın kişi, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan kişilere, idari para cezası uygulanırken, adreste bulunan ve kumar için kullanılan aletlere de el koyuldu. Yaralı Recep A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.