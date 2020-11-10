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10.11.2020 - 12:49 | | DHA

Kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza!

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye konovirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 9 bin lira ceza kesildi.

Kumar oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bulvar Polis Merkezi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine kahvehaneye giden polis ekipleri, 2 ayrı masada kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 10 kişiye, toplam 9 bin lira para cezası uygulandı.

10 kişi hakkında ayrıcı kumar oynamak suçundan adli işlem başlatıldı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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