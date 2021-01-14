Kumarbazlar suçüstü basıldı!

Alınan bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işletmede koronavirüs sebebiyle alınan tedbirleri ihlal ederek kaçak olarak kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynatma maksatlı faaliyet yürüten işletmeye polis ekipleri baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 17 kişiye salgın tedbirlerine uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. İş yerinde yapılan aramalarda ise birçok noktada oyun kağıtları ve çöp kutusu içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu doğrultuda 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçundan idari para cezası kesilirken 1 kişiye de yer temin etmekten adli işlem yapıldı.