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31.01.2021 - 12:25 | | İHA

Kumarhanede pişkinliğin böylesi! Duvara bu yazıyı asmışlar

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından kumarhaneye düzenlenen baskında 38 kişiye işlem yapıldı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yerde asılı olan ‘maskesiz girilmez’ tabelası dikkat çekti.

Kumarhanede pişkinliğin böylesi! Duvara bu yazıyı asmışlar

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü bünyesinde Korona virüs tedbirlerine uymayanlara yönelik kurulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi'nde daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline baskın yaptı. Baskında sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye toplamda 119 bin 700 lira para cezası kesildi. Dernek binasında görevli gözüken kişi hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi. Baskın sırasında duvarda ‘maskesiz girilmez’ tabelasının bulunması dikkat çekerken, içeride sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren görüntülerin olması ise pes dedirtti.

Öte yandan, kurulan ekip daha önce de defalarca kumar oynayan şüphelileri yakalayarak, işlem yapmıştı.

 

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