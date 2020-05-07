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07.05.2020 - 09:35 | | İHA

Kumarhaneye çevrilmiş eve şok baskın! 40 bin TL para...

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan mahallesinde, Çayırhan Jardarma Karakol ekiplerince yürütülen operasyonda kumarhaneye çevrilmiş bir eve baskın yapıldı.

Kumarhaneye çevrilmiş eve şok baskın! 40 bin TL para...

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir adreste kumar oynadığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bir süre teknik ve fiziki takip yapılmasının ardından belirlenen adrese akşam saatlerinde baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları, oyun pulları ve 40 bin TL civarı nakit para ele geçirildi. Evde kumar oynayan 11 kişi ekipler tarafından göz altına alındı.

 

Kiraladığı lüks cipi böyle denize attıİzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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