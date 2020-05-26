26.05.2020 - 14:47 | | DHA
Kumburgaz'da şok görüntü! sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler
Bir son dakika haberine göre, İstanbul Kumburgaz'da sokağa çıkma yasağının son gününde vatandaşlar denize girdi.
Corona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler.
Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.