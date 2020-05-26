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26.05.2020 - 14:47 | | DHA

Kumburgaz'da şok görüntü! sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler

Bir son dakika haberine göre, İstanbul Kumburgaz'da sokağa çıkma yasağının son gününde vatandaşlar denize girdi.

Kumburgaz'da şok görüntü! sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler

Corona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erecek. Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler.

Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.

 

 

Diyanet'ten cuma namazı için uyarı afişiCamiler 29 mayıs’ta cuma namazı için ibadete açılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin bir afiş yayınladı.
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