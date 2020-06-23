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23.06.2020 - 09:52 | | DHA

Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi

Bursa’nın Kestel ilçesindeki sel felaketi sırasında bir evin duvarına yuva yapan kumru, sel sularının yuvasını tehdit etmesine karşın yavrularını terk etmedi.

Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kaybolduğu sel felaketinden en fazla etkilinin yerleşim birimlerinden biri de Dudaklı Mahallesi oldu. Bir kumrunun mahallede bir evin duvarına yaptığı yuva, sel sularına kapılmaktan santimlerle kurtuldu. Sel felaketi sırasında kumru, yavrularını bırakmadı.

Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi

Mahalle sakinlerinden Hasan Fil, sel sularının yüksekliğine rağmen kumrunun yuvasını terk etmediğini belirtti. Fil, “Bu kumru hep buradaydı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Biz de hayret içindeyiz. Anne her yerde her zaman anne. Su seviyesi yuvanın dibine kadar geliyor ama işte görüldüğü gibi Allah’ın bir hikmetidir. Yavrularını bırakmamış. Ne diyelim ki. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Burada yaşananlar büyük bir doğa olayı. Büyük bir ibret olayı. Allah herkesi korusun. Kumru da bu olayın bir simgesi oldu” dedi.

Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi

 

Bursa'daki felaketin simgesi oldu! Yuvasını terk etmediBursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selde yavrularını bırakmayıp yuvasını terk etmeyen kumru kuşu felaketin simgesi oldu.
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