Kümülatif Ve Kümülasyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Kümülatifin Anlamı

Kümülatif kelimesinin Türk dil kurumu açısından anlamı ‘Birikmeli, birikil veya birikmiş’ şeklinde geçtiğini söylemek mümkün. Fransızca kökenli olan bu kelime aynı zamanda bir araya gelen, birbirine eklenen ve toplanan şeklinde tabir edilmektedir.

Kümülatif ve Kümülasyon Ne Demek?

Tanımı itibariyle kümülatif kelimesinin anlamı ‘Birikerek artması, diğer bir deyişle verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ biçiminde tabir edilmektedir. Örneğin her ay belli bir kazanç sağlamış firma için, bu ayların tüm kazançları bir araya getirildiğinde kümülatif cümlesi ortaya çıkar. Yani yıl içerisindeki bütün ayların toplamı üzerinden kazanç şekilde örneklendirmek mümkün.

Kümülasyon kelimesinin anlamı ise ‘kümelenme’ şeklinde tabir edilmektedir. Genel tabiri ile şirketler arası ticari konularda ele alınan menşe üzerinden değerlendirilen bir işlemdir.

TDK'ya Göre Kümülatifin Anlamı

TDK’ya göre kümülatifin anlamı ‘birikmiş, birikmeli ya da birikil’ anlamlarına tekabül etmektedir. Bu doğrultuda birikerek artması üzerinden belirli verilerin bir araya getirerek toplanması şeklinde tabir etmek mümkün. Bu kelime daha çok yapılacak olan belli başlı bazı yazılı işlemler üzerinde kullanılan sözcük olarak öne çıkıyor.