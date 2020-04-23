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23.04.2020 - 18:22 |

Kün Fe Yekün Ne Demek? Kün Fe Yekün Kelimesinin Anlamı

Kün fe yekün kelimesini sıkça duymuşsunuzdur? Peki, ne anlama geldiğini öğrenmek ister misiniz? Kün fe yekün ne demek ve ne anlama gelir?

Kün Fe Yekün Ne Demek? Kün Fe Yekün Kelimesinin Anlamı

Kün fe yekün Arapça bir kelimedir ve Kuran'da Bakara, Ali İmran, Enam, Meryem, Yasin, Mumin sureleri dahil birçok surede geçen bir kelimedir. Dolayısıyla dini açıdan da oldukça kullanılan kelimelerden biridir.

 Kün fe yekün Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

 Kün fe yekün kelimesinin anlamı 'Ol der ve Olur!' dur ve Allah'ın yaratma kudretini ifade etmek için kullanılır. Kün kelimesi Arapçada ol demektir. Emr-i kün feyekün ise Allah'ın yaratmayı dilediği şeye ol demesi ve o şeyin yaratılması emri anlamlarına gelmektedir. Allah'ın kudretinin bir sınırı olmadığını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir.

 Kün Fe Yekün kelimelerinin birbirinden ayrı yazılmasının sebebi kün kelimesinin ol anlamına gelirken fe kelimesinin de kün ve yekün arasında bağlaç görevi görmesidir.

 Kün fe yekün kelimesinin bazı yorumlarına göre, Ol emri kudretin hemen harekete geçmesi anlamını taşır. Allah'ın dilediği şeyin önünde hiçbir engel duramaz ve dilediği olur şeklinde de yorumlanmaktadır.

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