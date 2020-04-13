Kuplarda perde pilavı nasıl yapılır? İşte kuplarda perde pilavı tarifi ve malzemeleri

Kuplarda perde pilavı tarifi bugün Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programında gelinler tarafından yapılıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında her gün bir tarif yapılıyor. Bugünkü kuplarda perde pilavının tarifi malzemeleri ise merak ediliyor. Peki kuplarda perde pilavı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

KUPLARDA PERDE PİLAVI / 50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

MALZEMELER NELERDİR?

2 – 3 adet yufka

Bütün soyulmuş badem içi

İç Pilav için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 avuç dolmalık fıstık

1 avuç kuş üzümü

Tuz

Karabiber

3 su bardağı su

KUPLARDA PERDE PİLAVI YAPILIŞI:

Kuş üzümünü ılık suda şişmesi için bekletin.

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını ekleyin.

Yağ eriyip ısınınca yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip çevirin ardından dolmalık fıstıkları ilave edin.

Pirinçler iyice kavrulduktan sonra yenibahar, tuz, karabiber ve kuş üzümünü ilave edin ve baharatların kokuları çıkıncaya kadar kavurma işlemine devam edin.

Suyu ilave edin, kapağını kapatın.

Su kaynadıktan sonra altını kısın ve biraz nemli kalacak şekilde pişirin.

Yufkayı tezgahınıza alın.

Pilavınızı yapacağınız kalıplarınızın büyüklüğünde etrafında pay bırakacak şekilde yufkalarınızı kesin.

Fırına atacağınız kaseleri yağlayın ve bademleri tabana yerleştirin.

Kestiğiniz yufkaları kaselere yerleştirin.

Kaselere yerleştirdiğiniz yufkanın içerisine pilavı doldurun ve kenarlardan sarkan yufkaları kasenin üzerini örtecek şekilde kapatın.

Kasenin üzerini alüminyum folyo ile iyice kapatın. 1

80 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Tersyüz ederek servis edin.