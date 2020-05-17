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17.05.2020 - 12:14 | | AA

'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT tarafından 2017'den bu yana ramazan ayına özel düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Kadir Gecesi yayınlanacak finalinin çekimlerine görüntülü bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.

'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Kadir Gecesi'nde yayınlanacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ve seyircisiz çekilen yarışmanın final bölümü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımıyla 19 Mayıs Salı Kadir Gecesi saat 20.30'da ekrana gelecek.

Programın final çekimlerine görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışmacılara tebriklerini iletti.

YARIŞMA RAMAZAN AYINA ÖZEL DÜZENLENİYOR

TRT 1'de ekrana gelen ve ramazan ayına özel düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda, her bölümde 5 yarışmacı arasında gün birincisi seçiliyor.

Seçilen gün birincileri hafta finalinde, hafta finalinin kazananları ise Kadir Gecesi ay finalinde yarışıyor.

Ölümüne serinliğe polis engeliAdana'da yasak olmasına rağmen sulama kanalında serinlemek isteyen gençlerden bazıları kıyafetlerini dahi giymeden kaçtı, kalanlar ise polisten özür diledi.
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