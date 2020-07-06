Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Mübarek Kurban Bayramı'na çok az kaldı. Kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için can atan Müslümanlar, net tarih araştırmasına başlarken kafalarda soru işareti bırakan bir konu var: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programında pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu. Öte yandan Özkan, vaka sayısının düşmemesi durumunda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını dile getirdi.