Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ramazan Bayramı geride kaldı sırada bir başka dini bayram olan Kurban Bayramı var. İslam alemi şimdi sabırsızlıkla Kurban Bayramı'nı beklerken 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' soruları soruluyor.
İslam alemi bereket ayı Ramazan'ı da Ramazan Bayramı'nı da geride bıraktı. Önümüzde paylaşımın önemini vurgulayan mübarek Kurban Bayramı var... islam alemi heyecanlı ve tam tarihi bilmeyen vatandaşlar 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ağırlık vermiş durumda...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe... Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yok.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020