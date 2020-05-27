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27.05.2020 - 12:02 |

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı geride kaldı sırada bir başka dini bayram olan Kurban Bayramı var. İslam alemi şimdi sabırsızlıkla Kurban Bayramı'nı beklerken 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' soruları soruluyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İslam alemi bereket ayı Ramazan'ı da Ramazan Bayramı'nı da geride bıraktı. Önümüzde paylaşımın önemini vurgulayan mübarek Kurban Bayramı var... islam alemi heyecanlı ve tam tarihi bilmeyen vatandaşlar 'Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ağırlık vermiş durumda...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe... Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yok.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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