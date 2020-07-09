Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Arefe günü ile birlikte 4,5 gün olnan Kurban Bayramı bu sene hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı merak konusu. Bakan Koca sokağa çıkma yasağı ile ilgli açıklamalarda bulundu. İşte Kurban Bayramı tarihleri ve son dakika gelişmeler.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe 2020 -Arefe Günü

31 Temmuz Cuma 2020 - Kurban Bayramı'nın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi 2020 - Kurban Bayramı'nın 2. günü

2 Ağustos Pazar 2020 - Kurban Bayramı'nın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi - Kurban Bayramı'nın 4. günü

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, kurul gündemine yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir.

Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş