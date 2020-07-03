31 Temmuz'da Kurban Bayramı kutlanacak. Bayrama sayılı günler kala yurttaşlar bayramda nasıl bir uygulama olacağını merak ederken 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? diye soruyor. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programında pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu. Öte yandan Özkan, vaka sayısının düşmemesi durumunda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını dile getirdi.