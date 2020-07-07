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07.07.2020 - 14:55 |

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı?

Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 tarihinde kutlanmaya başlanacak. Ramazan Bayramı'nda corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kurban Bayramı'na yaklaşırken yasak gelip gelmeyeceği ise araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı?

Bu senenin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı temmuz ayının son günü idrak edilmeye başlanacak. Dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle önceki haftalarda alınan tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı da bulunuyordu. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Koca, Kurban Bayramı ile ilgili şunları söyledi;

“Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.”

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

 

 

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