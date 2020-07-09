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09.07.2020 - 09:39 |

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Temmuz-3 Ağustos'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı için geri sayılırken sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalar yaptı. Bakan Koca Kurban Bayramı ile ilgili konuya da değindi. Peki bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Temmuz-3 Ağustos'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşırken sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Corona virüsten dolayı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Bakan Koca, kurul gündemine yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir.

Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. günü

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