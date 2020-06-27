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27.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kurban kesiminde ‘randevu’ sistemi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurban kesiminde ‘randevu’ sistemi

Tebliğdeki düzenlemeler özetle şöyle:

İllerde vali ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

İllerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik, “Kurban Kesim Elemanı” kursu verilecek.

Kurban satış yerleri İstanbul’da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz’dan itibaren başlayacak.

Kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, maske takmak zorunlu olacak.

Hayvan satış alanında 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin verilecek

Satıcılar ve müşteriler arasında “el teması” olmayacak “tokalaşma” yapılmayacak.

Kurbanlık hayvanlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi taşıyıcısı keneler yönünden muayene edilip sevk edilecek.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan “HaySag” isimli mobil uygulama üzerinden sorgulanabilecek.

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 351 TL idari para cezası uygulanacak.

Kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL idari para cezası verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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