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21.10.2020 - 12:27 | | DHA

Kurduğu çadırın yanındaki ağaca kendini astı

Antalya'da Arif G. (37), kurduğu çadırın yanında bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.

Kurduğu çadırın yanındaki ağaca kendini astı

Muratpaşa ilçesi Lara plajlar bölgesindeki ormanlık alanda çadır kuran Arif G., ağacın dalına kendini astı. Arif G.'yi asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arif G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kurduğu çadırın yanındaki ağaca kendini astı

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