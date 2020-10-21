21.10.2020 - 12:27 | | DHA
Kurduğu çadırın yanındaki ağaca kendini astı
Antalya'da Arif G. (37), kurduğu çadırın yanında bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son verdi.
Muratpaşa ilçesi Lara plajlar bölgesindeki ormanlık alanda çadır kuran Arif G., ağacın dalına kendini astı. Arif G.'yi asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arif G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Döviz bürosu gibi dilenci! Paraları markette sayarken yakalandıAntalya’da iki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayarken kameralara yakalanan dilenci zabıtadan kaçamadı. Dilenirken kambur rolü yapan ancak zabıta aracında ayakta giden dilenci, tepki gösteren vatandaşa "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun" dedi.