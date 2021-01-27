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27.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ-HANDE ATILGAN Ankara

Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak’tan itibaren başladı.

Kurslarda yüz yüze eğitim karmaşası
SEYFETTİN ERSÖZ-HANDE ATILGAN Ankara

Ancak uygulamanın ilk 5 gününde, öğrenciler bazı sorunlarla karşılaştı. Daha önce yayımlanan genelgelere göre, gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler, bu süre içinde öğrenci kartları ile toplu taşıma araçlarını kullanamıyor, ancak veli nezaretinde yolculuk yapabiliyor.

Milliyet’in İçişleri Bakanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, sorunun çözümüne ilişkin valiliklere ek bir genelge gönderilmedi ancak vali ve kaymakamlıklardan öğrencilere kolaylık sağlanması istendi.

Milliyet’e konuşan gençlerden 12. sınıf öğrencisi Başak Sude Kilci, “Dershaneye giden öğrenciler için kartlarımızın kullanıma açılmasının doğru olacağını düşünüyorum” derken, 12. sınıf öğrencisi Gökçe K. ise, “Sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi benim gibi çoğu öğrencinin toplu taşımada ya da herhangi bir yerde sıkıntı yaşamamasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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