Kuruluş Osman dizisinde Moğollar Söğüt'e geliyor | Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi oyuncuları
Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölümünde Moğollar Söğüt'e gelecek. Kuruluş Osman yeni bölümünde tüyler ürperten sahneler ekrana yansıyacak. "Bayrak, Türk'ün hürriyet nişanesidir! Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız!" İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman 10. yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuruluş Osman fragmanı...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?
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KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Saruhan Hünel-Alişar
İsmail Hakkı Ürün-Samsa
Özge Törer-Bala Hatun
Abdül Süsler-Kalanoz
Ragıp Savaş-Dündar
Alma Terziç-İsodora
Ayşegül Günay Demir-Zöhre
Nurettin Sönmez-Bamsı
Seda Yıldız-Şeyh Edebali