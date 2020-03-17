Kurye kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girip, eÅŸini vuran sanÄ±ÄŸa 21 yÄ±l hapis cezasÄ±na bozma

Olay, 14 EylÃ¼l 2017 gÃ¼nÃ¼ SelÃ§uklu ilÃ§esi AÅŸaÄŸÄ± PÄ±narbaÅŸÄ± Mahallesiâ€™ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer TatlÄ±sert, olay tarihinden 6 ay Ã¶nce ÅŸiddetli geÃ§imsizlik nedeniyle evi terk eden eÅŸi Saliha Gizem TatlÄ±sert'in muhasebeci olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikaya motosiklet ile geldi. KapÄ±daki gÃ¼venlik gÃ¶revlisine kendisini kurye olarak tanÄ±tan TatlÄ±sert, eÅŸinin odasÄ±na girdi.YanÄ±nda getirdiÄŸi ruhsatsÄ±z tabancayÄ± Ã§Ä±kartÄ±p, Saliha Gizem TatlÄ±sert'e peÅŸ peÅŸe ateÅŸ etti. 4 kurÅŸun isabet eden TatlÄ±sert, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. AynÄ± iÅŸ yerinde Ã§alÄ±ÅŸan ve kurÅŸunlardan biri baÅŸÄ±nÄ± sÄ±yÄ±ran AbdÃ¼lkerim Ãœ. de hafif yaralandÄ±. SelÃ§uk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan TatlÄ±sert, yoÄŸun bakÄ±mdaki tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildi. DiÄŸer yaralÄ± AdÃ¼lkerim Ãœ. de tedavisinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

Olaydan sonra yakalanan Zafer TatlÄ±sert, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ eÅŸini Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ±yÄ± da bu nedenle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. TatlÄ±sert, tutuklandÄ±.Â

21 YIL 9 AY HAPÄ°S CEZASINA Ã‡ARPTIRILDI

Konya 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n geÃ§en 4 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan karar duruÅŸmasÄ±nda, Zafer TatlÄ±sert, 'eÅŸi kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Ceza, suÃ§un teÅŸebbÃ¼s aÅŸamasÄ±nda kalmasÄ± nedeniyle 18 yÄ±la, haksÄ±z tahrik indirimiyle de 13 yÄ±l 6 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AbdÃ¼lkerim Ãœ.'ye yÃ¶nelikÂ 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan verilen mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± da aynÄ± gerekÃ§eler ile 8 yÄ±l 3 aya Ã§evrildi.

Zafer TatlÄ±sert'e, saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce eÅŸi, kayÄ±npederi ve kayÄ±nbiraderine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 'kasten yaralama' suÃ§larÄ±ndan da 4 yÄ±l 2 ay 7 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi. Ceza bÃ¶ylelikle 25 yÄ±l 11 ay 7 gÃ¼ne yÃ¼kseldi.

1'Ä°NCÄ° CEZA DAÄ°RESÄ° KARARI BOZDU

Konya BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafÄ±ndan verilen kararÄ± bozdu. BÃ¶lge mahkemesi, kararÄ± bozma gerekÃ§esinde, ilk ve son savunmalarÄ±n SEGBÄ°S sisteminden alÄ±nmasÄ±nÄ±n sanÄ±ÄŸÄ±n kabulÃ¼ne baÄŸlÄ± olduÄŸunu anlatarak, Zafer TatlÄ±sert'in duruÅŸmalarda ve verdiÄŸi dilekÃ§eler ile SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ifade vermek istemediÄŸini bildirdiÄŸini, olumsuz bir tutum iÃ§erisinde olduÄŸuna dair bir tespit bulunmadÄ±ÄŸÄ± halde, mahkemenin yÃ¼z yÃ¼ze ifade talebini reddetmesinin hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu bildirdi.

AbdÃ¼lkerim Ãœ.'nÃ¼n yaralanmasÄ±yla ilgili verilen cezanÄ±n bozma gerekÃ§esi olarak da, olay yerinde manken kullanÄ±larak, tanÄ±k Yasemin Y.'nin de dinleneceÄŸi bir keÅŸif ile sanÄ±k ve maÄŸdur arasÄ±ndaki mesafenin tespit edilmemiÅŸ olmasÄ± gÃ¶sterildi.

Zafer TatlÄ±sert'in eÅŸinin ailesine yÃ¶nelik yaralama olayÄ±yla ilgili de bozma kararÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

''3 EylÃ¼l 2017 tarihli olayda, yalnÄ±zca maÄŸdurlardan Muhammed'in yaralanmasÄ±, maÄŸdur tarafÃ§a dosyaya sunulan olaydan hemen Ã¶nce sanÄ±k ile maÄŸdur taraf arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi anlaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, sanÄ±ÄŸa hitaben oÄŸlu Muhammed'in kastedilerek, 'Ã§ocuÄŸa silahÄ± sÄ±karken dÃ¼ÅŸÃ¼nseydin' ÅŸeklindeki sÃ¶zler, olayÄ± gÃ¶ren tarafsÄ±z bir tanÄ±ÄŸÄ±nda bulunmamasÄ±na gÃ¶re sanÄ±ÄŸÄ±n maÄŸdurlar Saliha Gizem ve Mehmet SadÄ±k'a yÃ¶nelik eylem bakÄ±mÄ±ndan beraatine karar verilmesi gerektiÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmemesi karÅŸÄ±sÄ±nda CMK'nun 289/1-i maddesi yollamasÄ±yla 280/1-e maddesi gereÄŸince hÃ¼kÃ¼mlerin bozulmasÄ±na.''

Saliha Gizem TatlÄ±sert'in saldÄ±rÄ± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸandÄ±ÄŸÄ± tutuklu Zafer TatlÄ±sert yeniden yargÄ±lanacak.

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