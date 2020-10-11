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11.10.2020 - 22:26 | | DHA

Kuş cenneti Sultan Sazlığı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de 301 kuş türüne ev sahipliği yapan, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Kuş cenneti Sultan Sazlığı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 5,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Ekiplerin rüzgar nedeniyle yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kuş cenneti Sultan Sazlığındaki yangın kontrol altına alındı

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