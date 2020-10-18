Kuşadası'nda bir hafta arayla korkutan 2 görüntü

Kuşadası'nda tekne kaptanlığı yapan Orhan Vural, 17 Ekim Cumartesi sabahı teknesiyle Kuştur Sahili'nde gezmeye çıktığı sırada deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir yunus olduğunu fark etti. Vural, yunusu tekneye alıp EKODOSD'a teslim etti. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, telef olan yunusun Latince adı 'Stenella Coeruleoalba' olan çizgili yunus olduğunu belirledi. Yunusun vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darbe izine rastlanmazken, körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp, boğularak öldüğü belirlendi. Çizgili yunustan alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Kuşadası'nda 9 Ekim Cuma günü de 'tırtak' türü bir yunus ölü olarak sahile vurmuştu.

YAŞAM ALANLARINA KARŞI DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip olması nedeniyle birçok canlı türüne ev sahipliği yaptığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ''Bu canlılardan biri de yunuslardır. Yunuslar, denizlerdeki ekosistemin sağlıklı olduğunun en önemli göstergesidir. Bugün maalesef küresel ölçekte yunusların nesli tükenme tehlikesi altına girmeye başladı. Kuşadası'nda bir hafta arayla iki yunus ölüsü bulmamız bizi çok üzdü. Deniz memelilerinin yaşam alanlarına karşı daha dikkatli olmalıyız. Kuşadası Körfezi'nde avlanan trol teknelerinden bu konuda daha özenli olmalarını bekliyoruz'' diye konuştu.