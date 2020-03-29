Kuşadası'nda palet içerisinde ceset parçası bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kuşadası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cesede ait olduğu düşünülen kemik parçasının sahile vurduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Polisler bölgeye vardığında gördüğü manzarayla şok oldu. Paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemikleri bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza!Gaziantep’te, corona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. Yolcular cezanın ardından 14 günlük karantinaya alınırken, otobüs ise bağlandı.