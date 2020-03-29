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29.03.2020 - 16:18 | | DHA

Kuşadası'nda palet içerisinde ceset parçası bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde palet içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu.

Kuşadası'nda palet içerisinde ceset parçası bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kuşadası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cesede ait olduğu düşünülen kemik parçasının sahile vurduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Polisler bölgeye vardığında gördüğü manzarayla şok oldu. Paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemikleri bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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