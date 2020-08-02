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02.08.2020 - 04:56 | | İHA

Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya kırmızı ışıkta geçen bir sürünün neden olduğu ileri sürüldü.

Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı Toprak kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin K. yönetimindeki 09 ADK 396 plakalı motosiklet iddiaya göre kırmızı ışıkta hız kesmeden devam etti.

Bu sırada motosiklet kavşaktan Kadınlar Denizi istikametine geçmek isteyen Selim S. yönetimindeki 35 KS 999 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin bagaj kısmına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi ve motosiklet sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan küçük çocuk "Babamı görmek istiyorum’’ diye dakikalarca ağladı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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