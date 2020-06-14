MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kuşadası'ndaki milli parkta atlı tim göreve başladı
ABONE OL
14.06.2020 - 16:08 | | AA

Kuşadası'ndaki milli parkta atlı tim göreve başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Kuşadası'ndaki milli parkta atlı tim göreve başladı

Jandarma astsubaylar, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Doruk", "Erbay" ve "Selenge" isimli atlarla, koylarıyla ünlü milli parkta devriye geziyor.

Atlar, milli park ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Bazı ziyaretçiler, atlarla özçekim yaptı. Biniciler, çocukların at binmesine izin vererek onlara da keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretçilerden Müge Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için ilk kez milli parka geldiğini belirterek, "Atları gördüğümde çok şaşırdım. Atları sevmemize de izin verdiler. Burada güvenliği sağlamaları gerçekten çok güzel." dedi.

Bir başka ziyaretçi Elif Purçetin de milli parka girişten itibaren jandarmanın titiz çalıştığını söyledi. Purçetin, yüzdükleri bölgede atlı timi görmenin kendilerini güvende hissettirdiğini ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. İslam Ekonomisi Konferansı'nda konuştuSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarını dikkate almıyoruz. Vatandaşlarımıza dönük ekonomik destek paketleri hazırladık. Daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratacağız. Ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı. Önümüzdeki dönemde bu ilgiyi fırsata çevirerek krizden çıkmayı planlıyoruz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuşadası'ndaki milli parkta atlı tim göreve başladı

Kuşadası'ndaki milli parkta atlı tim göreve başladı

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobil, bahçeye daldı: 2 yaralı

Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobil, bahçeye daldı: 2 yaralı

Sıradaki Haber