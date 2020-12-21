Kütahya'da FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde İl Merkezi ve Simav ilçesinde M.Ç. (37) ve H.I. (37) isimli 2 firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Firari sanıklar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.