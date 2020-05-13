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13.05.2020 - 13:28 | | DHA

Kuyumcuya giren hırsız altın bulamayınca altınların asıldığı halkaları çaldı

Camını kırdığı kuyumcuya girerek altın asmada kullanılan 15 adet sarı renkli halka çalan hırsızın kuyumcuya giriş anı ve çekmeceleri karıştırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 12 Mayıs saat 05.30 sıralarında gelen hırsızlık ihbarı üzerine Mimar Kemalettin Mahallesi'ne gitti.

Polisler, işyerini kontrol ederken yakındaki kuyumcu dükkanının alarmının çalması üzerine oraya yöneldiği sırada, camı kırılan kuyumcudan bir kişinin kırılan camdan atlayarak kaçtığını gördü. Hırsız, kısa bir kovalamaca sonucu saklandığı binanın merdiven boşluğunda polis tarafından yakalandı.

ALTIN BULAMAYINCA HALKASINI ÇALMIŞ

Üzerinde 59 adet fişek ve kuyumcularda altın asmak için kullanılan 15 adet sarı renkli halka ile yakalanan hırsız, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kuyumcuya giren hırsız altın bulamayınca altınların asıldığı halkaları çaldı

Otomobilin üstüne teras yaptı, bagajına mangal yaktıANTALYA'da, daha önce üstünü kesip, içine branda gererek, havuza dönüştürdüğü otomobili polis tarafından otoparka çekilen oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), bu kez üzerine 'teras' kurup, bagaj kısmında mangal yaktığı otomobille caddelerde gezdi.
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