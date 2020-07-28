Kuzey Suriye’de önlemler arttı

Saldırılar özellikle, sivillerin yoğun yaşadığı pazar yeri gibi yerlerde gerçekleştiriliyor. YPG/PKK’lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019’da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık El Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Geçtiğimiz pazar, Barış Pınarı bölgesinde ki Resulayn’da YPG/PKK’lı teröristlerce bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Bununla birlikte TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Zeytin Dalı Harekâtı’yla teröristlerden temizlediği Afrin ilçesinin yanı sıra, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de 2 bomba, eş zamanlı infilak ettirildi. Saldırılarda, Afrin ve İdlib’de birer kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi de yaralandı.

Yaşanan bu saldırılar sonrası, TSK ve SMO, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde bir, Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG’li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de bir DAEŞ’li teröristin planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı bilgisini de verdi.