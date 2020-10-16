KYK burs başvurusu ne zaman, sonuçları nereden açıklanır? KYK yurt işlemleri nasıl, ücretleri ne kadar olur? (2020-2021)

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve yurt olanakları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra büyük merak konusu olan KYK burs ve yurt işlemleri başladı mı? İşte son gelişmeler...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve yurt işlemleri başladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. KYK başvuruları e - devlet üzerinden alınacak, sonuçları da e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.