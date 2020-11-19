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19.11.2020 - 08:58 |

KYK burs sonuçları 2020 AÇIKLANDI MI? ne zaman açıklanacak?

Günler ilerledikçe KYK bursu için başvuru yapan adayların heyecan katsayısı da artıyor. Öğrenciler her gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi ve sosyal medya hesaplarını kontrol ederek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Sıkça sorulan soru ise KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde...

KYK burs sonuçları 2020 AÇIKLANDI MI? ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için artık krıtik bir sürece girildi. Sonuçlar her an açıklanabilir. Bu nedenle adayların heyecanı iyice artmış durumda... Öğrencile bir haber almak için KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

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