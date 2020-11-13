KYK burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve yurtlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruda bulunduğu süreç sona erdi ve sonuç heyecanı başladı. 2020-2021 Eğpitim yılında üniversite öğrencileri devlet tarafından sağlanan burs ve yurt olanaklarını inceleyerek KYK'ya başvurdu. Peki KYK burs sonuçları ve KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS - YURT SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.