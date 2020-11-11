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11.11.2020 - 09:27 |

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e - devlet erişime açıldı mı? 2020 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin başvuruda bulunduğu KYK burs ve yurt işlemlerinin sonuçları için büyük heyecan ve merak yaşanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK başvurularının sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs - yurt sonuçları sorgulama ekranı e - devlet erişime açıldı mı? İşte 2020-2021 Eğitim yılı hakkında merak edilen KYK sonuçları ile ilgili son bilgiler...

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e - devlet erişime açıldı mı? 2020 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayatında devlet tarafından sağlanan burs olanağından yararlanmak isteyen öğrenciler, 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında KYK burs başvuru işlemlerini tamamladı. Ardından KYK sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına geçenler, e-devlet üzerinden alınan başvuruların sonuç tarihi belirlendi mi öğrenmek istiyor.

KYK BURS - YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET ERİŞİME AÇILDI MI?

KYK burs ve yurt sonuçları e - devlette henüz erişime açılmadı.

2020 KYK BURS, YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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