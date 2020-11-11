KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e - devlet erişime açıldı mı? 2020 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayatında devlet tarafından sağlanan burs olanağından yararlanmak isteyen öğrenciler, 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında KYK burs başvuru işlemlerini tamamladı. Ardından KYK sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına geçenler, e-devlet üzerinden alınan başvuruların sonuç tarihi belirlendi mi öğrenmek istiyor.

KYK BURS - YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET ERİŞİME AÇILDI MI?

KYK burs ve yurt sonuçları e - devlette henüz erişime açılmadı.

2020 KYK BURS, YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.