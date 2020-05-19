KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Burs ve kredi zaman yatacak?

Bayram yaklaşırken KYK burs ve kredi ödemeleri gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Öğrenciler ise burs ödemeleriyle ilgili yeni detayları araştırmaya başladı. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve kredi ödemelerini bugün başlattığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen corona virüs salgını nedeniyle bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından mutluluk duyuyorum.

19 Mayıs milletimizin direnişinin simgesidir. Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

Samsun'da 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın. Karar mekanizmalarında yer almanıza önem veriyoruz.

Gençlik merkezlerimizi dijital ortama aktardık. Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor

Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın yardım yapmayı, yapılan yardıma tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasete şiddet bulaştırmak isteyen şehir eşkiyalarına izin vermeyeceğiz.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.

Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık.

Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz

Corona virüs salgınında rehavete düşersek çok daha büyük sıkıntılara düşebiliriz. Maske, mesafe, temizlik olarak belirlediğimiz üç kurala muhakkak riayet edeceğiz. Bu ülkenin salgınla mücadelesinde siz gençlere güveniyorum.

Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız.

Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır."