ÖSYM bugün günlerdir beklenen 2020 YKS tercih sonuçlarını ilan etti. Bu gelişmenin hemen ardından üniversite adayları sonuçlar için ÖSYM'nin resmi sitesine akın ederken sonuçları öğrenen ve bir üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.